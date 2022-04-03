Урмас Рейнсалу: Интерпол позволяет военным преступникам чувствовать себя безаказанными

«Изучая деятельность Интерпола, я обнаружил, что и Россия, и Белоруссия и по сей день остаются полноправными членами Интерпола. Сейчас, во время войны, у них сохраняется доступ ко всем данным, — написал Рейнсалу в воскресенье в социальных сетях, пишет BNS. — Больше того, и Россия, и Белоруссия и сейчас могут объявлять людей во всемирный розыск — с оговоркой, что перед этим подаваемые Россией ходатайства рассмотрит секретариат Интерпола».

«Интерпол также вынес решение о том, что он отказывается объявлять в розыск людей в связи с военным конфликтом на Украине — при этом ни разу не упомянув Россию. Такая вот трогательная нейтральность, очень удобная для России. Судя по позиции Интерпола, российские военные преступники могут чувствовать себя безнаказанно, — подверг критике международную организацию уголовной полиции Рейнсалу. — Это просто позор и Эстония должна незамедлительно потребовать исключения России и Белоруссии из Интерпола, а также отключения их от базы данных организации, в которой они сейчас могут свободно копаться».