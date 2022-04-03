Шесть человек погибли и еще десять получили ранения в результате стрельбы в Сакраменто (Калифорния) в воскресенье, сообщает CNN.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто
Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто
Район происшествия оцеплен. О состоянии пострадавших пока не сообщается, передает "Интерфакс".
Телеканал ABC News сообщает со ссылкой на полицию, что патруль был неподалеку в момент происшествия, около двух часов ночи. Стрельба произошла на улице, где сосредоточены ночные заведения, на месте было много людей.
Число подозреваемых пока не установлено.
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