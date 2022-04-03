Генерал в отставке: вступление Финляндии в НАТО может пройти по норвежской модели

Авторы заказанного министерством иностранных дел в 2016 году отчета тоже пришли к таким выводам. По их мнению, размещение ядерных вооружений в Финляндии может стать фактором, который добавит Североатлантическому альянсу уязвимости и неопределенности.

Поэтому, считает Пююкёнен, вступление Финляндии в НАТО может пройти по модели Норвегии, которая ограничила присутствие на своей территории вооружений и войск блока. Норвегия также договорилась о проходящей в регионе Финнмарк специальной линии, восточнее которой НАТО не проводит учения.

Пююкёнен уверен, что проверка соответствия требованиям для вступления в НАТО в случае Финляндии будет чистой формальностью. Страна с 1994 года является участником программы «‎Партнерство во имя мира».

«На стороне Финляндии играет тот фактор, что базовые вещи у нас в порядке. Мы демократическое правовое государство, в котором уважаются западные ценности», – говорит генерал.

Аналогичное заявление вчера сделала и премьер-министр Санна Марин (СДП). По ее словам, возможный процесс присоединения к НАТО пройдет "гладко и быстро".