Если Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, военный блок может не захотеть размещать постоянный контингент в стране в мирное время. Такое мнение высказал в интервью информагентству STT отставной генерал Юха Пююкёнен, много лет тесно проработавший в сотрудничестве с органами НАТО, пишет Yle.
Генерал в отставке: вступление Финляндии в НАТО может пройти по норвежской модели
Авторы заказанного министерством иностранных дел в 2016 году отчета тоже пришли к таким выводам. По их мнению, размещение ядерных вооружений в Финляндии может стать фактором, который добавит Североатлантическому альянсу уязвимости и неопределенности.
Поэтому, считает Пююкёнен, вступление Финляндии в НАТО может пройти по модели Норвегии, которая ограничила присутствие на своей территории вооружений и войск блока. Норвегия также договорилась о проходящей в регионе Финнмарк специальной линии, восточнее которой НАТО не проводит учения.
Пююкёнен уверен, что проверка соответствия требованиям для вступления в НАТО в случае Финляндии будет чистой формальностью. Страна с 1994 года является участником программы «Партнерство во имя мира».
«На стороне Финляндии играет тот фактор, что базовые вещи у нас в порядке. Мы демократическое правовое государство, в котором уважаются западные ценности», – говорит генерал.
Аналогичное заявление вчера сделала и премьер-министр Санна Марин (СДП). По ее словам, возможный процесс присоединения к НАТО пройдет "гладко и быстро".
В случае вступления в военный блок национальная система обороны может частично сохраниться в качестве отдельного элемента. На переговорах должны будут определиться конкретные условия предоставления НАТО военной помощи. При этом финские вооруженные силы по большинству параметров могут нормально работать с войсками НАТО – это было проверено на многих учениях и в совместных миротворческих операциях.