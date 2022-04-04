Студия Postimees: какие новые санкции могут ждать Россию после шокирующих кадров из Бучи?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил в минувший уик-энд о том, что санкционный каток продолжит закатывать российскую экономику в асфальт. По словам Кулебы, скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС, который устранит пробелы и лазейки, имевшиеся в предыдущих четырех пакетах. Не преувеличивает ли глава МИДа Украины эффективность применяемых санкций? Действительно ли у России уже в ближайшее время возникнут большие трудности с финансированием войны?

- Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сказал в субботу в эфире украинского телевидения, что Украина хочет получить гарантии безопасности от других стран и таким образом создать «собственное украинское НАТО». Есть ли уверенность в том, что этот так называемый новый контур безопасности Украины, как еще называют эту идею в Киеве, не повторит печальную судьбу Будапештского меморандума?

- Правительство Литвы в субботу сообщило о том, что страна больше не покупает российский газ и что это решение принято на фоне требований Москвы расплачиваться за топливо в рублях и ее агрессии против Украины. Литовское министерство энергетики заявило, что с начала апреля импорт российского газа полностью прекращен, а потребности страны покрываются за счет поставок сжиженного природного газа через морской терминал в Клайпеде. Можно ли ждать продолжения парада отказников от российского газа, или мало кто сделал такую же подготовительную работу, как Литва, чтобы позволить себе такой шаг?