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Варе: после Бучи пересмотр газовой политики Германии и Австрии выглядит неизбежным

Павел Соболев
Варе: после Бучи пересмотр газовой политики Германии и Австрии выглядит неизбежным
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  • К персональным и отраслевым санкциям добавится широкий круг энергетических
  • Эстонии очень сложно последовать примеру Литвы и сразу отказаться от российского газа
  • Буча становится в один ряд с Бабьим Яром, Катынью и Сребреницей

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, предприниматель, эксперт по экономикe Райво Варе в числе прочего ответил на вопросы, касающиеся нового пакета санкций в отношении России и отказа Литвы от поставок российского газа.

- Вчера были опубликованы фотографии, сделанные в Буче корреспондентами агентств «Франс Пресс» и Reuters после ухода из города российских войск. На них видно множество тел погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. У многих убитых связаны руки. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что после возвращения города под контроль Украины были обнаружены захоронения в братских могилах сотен человек. На улицах также было огромное число трупов. Human Rights Watch заявила о доказанных фактах того, что близ Чернигова, Харькова и Киева российская армия в массовом порядке убивала мирных жителей и грабила их имущество. После этих кадров президент Франции и премьер Италии по-прежнему будут названивать Путину, или теперь с этой телефонной дипломатией покончено?

- Премьер-министр Италии, по всей вероятности, звонить уже не будет. Он уже один раз позвонил, они час поговорили, и на этом хватит. Что касается Макрона, то нужно учитывать, что у него, помимо интереса показать себя миротворцем в преддверии президентских выборов, есть еще и статус главы государства, председательствующего в ЕС. Так что он сейчас в какой-то степени обязан заниматься подобной дипломатией, поэтому он обязательно еще позвонит Путину.

А вот вопрос о том, есть ли смысл в таких звонках, это уже совсем другая тема. Потому что та эмоциональная волна, которая захватила весь мир после публикации этих кадров, когда уже в открытую говорится о том, что в один ряд с Бабьим Яром, Катынью и Сребреницей встанет Буча… Это означает очень многое, это фактор, который еще очень долго будет влиять на ход событий. Он будет влиять и на западных политиков, потому что если эти кадры повлияли на народ, они обязательно будут влиять и на политиков. В отличии от российской ситуации, западные политики связаны с эмоциями народа. Поэтому будут продолжаться болезненные реакции на эти кадры.

- Власти Великобритании, Германии и других западных стран заявили, что действия, совершенные российскими войсками в Украине против мирных жителей, в частности, в Буче, нужно расследовать как военные преступления. Говорится о необходимости привлечь военных преступников к ответственности, ужесточить санкции против России и помочь Украине защитить себя. Кадры из Бучи намного сильнее шокировали мир в сравнении даже с тем, что уже было известно о лютой жестокости российской армии в Украине. Если рассуждать о пропорциональных этому потрясению санкциях, каким теперь может стать новый санкционный пакет Запада? И если говорить о помощи Украине в защите от России, можно ли ожидать, что после Бучи Запад станет готов поставлять Украине уже практически любое оружие?

- Если говорить о поставках оружия, то, думаю, да, можно ожидать увеличения поставок, но, скорее всего, это будет делаться осторожно, будут выбираться такие системы вооружений, которые уже знакомы украинцам. Потому что обучение обращению с новейшими видами вооружений может занять очень много времени, какового у Украины просто нет. Из защитного вооружения Украине уже поставлялось главным образом именно такое, которое, что называется, быстро усваивается. Так будет происходить и с тяжелым вооружением, то есть это будут, скажем, танки «Т-72», которые США собирают у других стран для отправки в Украину. Украинские военные отлично знают, как ими пользоваться.

Если же говорить о санкциях, то тут ситуация сложнее, потому что ведь и до сих пор не было, если так можно выразиться, однозначного санкционного поля. Санкционное поле делится между разными странами. Одна часть — это санкции США, эта часть поля очерчена одним образом, и вторая — Евросоюз, чьи санкции были все-таки до сих пор осторожнее. Уже какое-то время идут дискуссии о том, что делать с кровавыми деньгами, которые платятся России за нефть, за газ. Говорилось, что, увы, нельзя отказаться от этого, потому что зависимость от российских энергоресурсов очень велика. Поэтому те страны, которые стояли на такой точке зрения, фактически тормозили обсуждение темы отказа от российского топлива.

Полагаю, что после Бучи и немецкому, и австрийскому канцлеру уже не удастся продолжать в прежнем духе и говорить, что без российского газа им не справиться. Они в таком случае потеряли бы свое политическое лицо, а в демократическом обществе такая потеря обходится очень дорого. Поэтому новые санкции будут вводиться, их круг будет расширяться. Будут усиливаться и персональные, и отраслевые санкции, но самое главное — это то, что будут применяться и такие санкции, которые раньше не применялись. Это будут широкие энергетические санкции, которые, быть может, и не сразу будут запущены на полную катушку, а будут вводиться осторожно и с ограничениями, но их применение обязательно произойдет.

- Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сказал в субботу в эфире украинского телевидения, что Украина хочет получить гарантии безопасности от других стран и таким образом создать «собственное украинское НАТО». По его словам, три страны НАТО — Турция, Германия и Италия — уже согласились предоставить гарантии безопасности Украине, но очень важно участие и других стран, прежде всего — США и Великобритании. Среди гарантов безопасности Украины и раньше случалось оказываться крупнейшим мировым державам, но, как хорошо известно, Будапештский меморандум был растоптан. Есть ли уверенность в том, что это так называемое новое НАТО или «новый контур безопасности Украины» не повторит судьбу Будапештского меморандума?

- Необходимо, чтобы эти новые гарантии обеспечивались совсем на другом уровне. Сейчас и США, и Великобритания, и Франция напоминают, что Будапештский меморандум не был договором, а был документом, содержащим политическую оценку. Украина же воспринимала этот документ как договор о гарантиях безопасности. Получается, что Украина неправильно поняла суть этого документа, и это стало для нее проблемой. Теперь же Украина учла этот печальный опыт и наверняка потребует реальных гарантий безопасности на уровне всеми признаваемых договоренностей, например, пактов. Скажем, содержащих упоминание об автоматическом режиме объявления военного времени в том случае, если кто-то Украину атакует. Если соответствующих гарантий Украина не получит, этот новый документ тоже ничего не будет стоить.

- Правительство Литвы в субботу сообщило о том, что страна больше не покупает российский газ и что это решение принято на фоне требований Москвы расплачиваться за топливо в рублях и ее агрессии против Украины. Литовское министерство энергетики заявило, что с начала апреля импорт российского газа полностью прекращен, а потребности страны покрываются за счет поставок сжиженного природного газа через морской терминал в Клайпеде. Можно ли ждать продолжения парада отказников от российского газа, или мало кто сделал такую же подготовительную работу, как Литва, чтобы позволить себе такой шаг?

- По всей видимости, одна часть стран может последовать примеру Литвы, у другой части государств это не получится. Например, Польша заявила, что к концу года она тоже это сделает. Скорее всего, Польша действительно примет такое решение. Технические возможности для этого есть, тем более, что у Польши есть уже и контракты на использование литовских мощностей. Другим странам будет это сделать сложнее, включая и Эстонию с Латвией. Мы тоже раньше рассчитывали на использование газа из Литвы, который теперь целиком идет на потребности самой Литвы и Польши. Ясно, что нам самим надо теперь как-то выкручиваться. Как мы будем это делать, пока не совсем понятно.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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