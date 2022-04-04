Варе: после Бучи пересмотр газовой политики Германии и Австрии выглядит неизбежным

Если же говорить о санкциях, то тут ситуация сложнее, потому что ведь и до сих пор не было, если так можно выразиться, однозначного санкционного поля. Санкционное поле делится между разными странами. Одна часть — это санкции США, эта часть поля очерчена одним образом, и вторая — Евросоюз, чьи санкции были все-таки до сих пор осторожнее. Уже какое-то время идут дискуссии о том, что делать с кровавыми деньгами, которые платятся России за нефть, за газ. Говорилось, что, увы, нельзя отказаться от этого, потому что зависимость от российских энергоресурсов очень велика. Поэтому те страны, которые стояли на такой точке зрения, фактически тормозили обсуждение темы отказа от российского топлива.

Полагаю, что после Бучи и немецкому, и австрийскому канцлеру уже не удастся продолжать в прежнем духе и говорить, что без российского газа им не справиться. Они в таком случае потеряли бы свое политическое лицо, а в демократическом обществе такая потеря обходится очень дорого. Поэтому новые санкции будут вводиться, их круг будет расширяться. Будут усиливаться и персональные, и отраслевые санкции, но самое главное — это то, что будут применяться и такие санкции, которые раньше не применялись. Это будут широкие энергетические санкции, которые, быть может, и не сразу будут запущены на полную катушку, а будут вводиться осторожно и с ограничениями, но их применение обязательно произойдет.

- Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сказал в субботу в эфире украинского телевидения, что Украина хочет получить гарантии безопасности от других стран и таким образом создать «собственное украинское НАТО». По его словам, три страны НАТО — Турция, Германия и Италия — уже согласились предоставить гарантии безопасности Украине, но очень важно участие и других стран, прежде всего — США и Великобритании. Среди гарантов безопасности Украины и раньше случалось оказываться крупнейшим мировым державам, но, как хорошо известно, Будапештский меморандум был растоптан. Есть ли уверенность в том, что это так называемое новое НАТО или «новый контур безопасности Украины» не повторит судьбу Будапештского меморандума?

- Необходимо, чтобы эти новые гарантии обеспечивались совсем на другом уровне. Сейчас и США, и Великобритания, и Франция напоминают, что Будапештский меморандум не был договором, а был документом, содержащим политическую оценку. Украина же воспринимала этот документ как договор о гарантиях безопасности. Получается, что Украина неправильно поняла суть этого документа, и это стало для нее проблемой. Теперь же Украина учла этот печальный опыт и наверняка потребует реальных гарантий безопасности на уровне всеми признаваемых договоренностей, например, пактов. Скажем, содержащих упоминание об автоматическом режиме объявления военного времени в том случае, если кто-то Украину атакует. Если соответствующих гарантий Украина не получит, этот новый документ тоже ничего не будет стоить.

- Правительство Литвы в субботу сообщило о том, что страна больше не покупает российский газ и что это решение принято на фоне требований Москвы расплачиваться за топливо в рублях и ее агрессии против Украины. Литовское министерство энергетики заявило, что с начала апреля импорт российского газа полностью прекращен, а потребности страны покрываются за счет поставок сжиженного природного газа через морской терминал в Клайпеде. Можно ли ждать продолжения парада отказников от российского газа, или мало кто сделал такую же подготовительную работу, как Литва, чтобы позволить себе такой шаг?

- По всей видимости, одна часть стран может последовать примеру Литвы, у другой части государств это не получится. Например, Польша заявила, что к концу года она тоже это сделает. Скорее всего, Польша действительно примет такое решение. Технические возможности для этого есть, тем более, что у Польши есть уже и контракты на использование литовских мощностей. Другим странам будет это сделать сложнее, включая и Эстонию с Латвией. Мы тоже раньше рассчитывали на использование газа из Литвы, который теперь целиком идет на потребности самой Литвы и Польши. Ясно, что нам самим надо теперь как-то выкручиваться. Как мы будем это делать, пока не совсем понятно.