ЕС готовится к обсуждению новых штрафных мер против России

"Эти кадры ужасны, они глубочайшим образом потрясают нас и, конечно, теперь следует соответствующим образом на это ответить", - заявила она в эфире немецкого телеканала ARD.

В частности, она призвала к консультациям в ЕС по вопросу введения новых санкций. Необходимо незамедлительно - в ближайшие несколько часов - обсудить, какие штрафные меры еще возможны, заявила немецкий министр и предположила, что предметом дискуссий станут поставки российских энергоносителей и остановка газового импорта из РФ.