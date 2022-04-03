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ЕС готовится к обсуждению новых штрафных мер против России

Deutsche Welle
ЕС готовится к обсуждению новых штрафных мер против России
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Флаги ЕС.
Флаги ЕС. Фото: Yves Herman

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт потребовала политических последствий событий в Буче, пишет Deutsche Welle.

"Эти кадры ужасны, они глубочайшим образом потрясают нас и, конечно, теперь следует соответствующим образом на это ответить", - заявила она в эфире немецкого телеканала ARD.

В частности, она призвала к консультациям в ЕС по вопросу введения новых санкций. Необходимо незамедлительно - в ближайшие несколько часов - обсудить, какие штрафные меры еще возможны, заявила немецкий министр и предположила, что предметом дискуссий станут поставки российских энергоносителей и остановка газового импорта из РФ.

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