Урмас Паэт: ЕС должен оказывать Молдове всестороннюю помощь

В эти дни заместитель председателя комиссии Европарламента по иностранным делам Паэт находится в Молдове, где он руководит визитом делегации комиссии, а также подкомиссии по безопасности и обороне. В ходе визита члены делегации встретились с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

По словам Паэта, Молдова из-за развязанной Россией войны на Украине нуждается во всесторонней поддержке со стороны ЕС.

«Последствия агрессии России против Украины в Молдове ощущаются в полной мере, Молдова на сегодня стала очень важным помощником, принимающим беженцев от войны, - сказал Паэт в переданном BNS пресс-релизе. - ЕС оказывает Молдове поддержку в это тяжелое время, как на политическом, так и на экономическом уровне».

Паэт напомнил, что на сегодня Молдова в полной мере зависит от поставок энергии из России, и российская сторона злоупотребляет этим в полной мере. На сегодня газ Молдове обеспечен только лишь до конца апреля. «ЕС должен помочь Молдове и в увеличении ее энергетической безопасности, то есть, в создании новых соединений, поскольку в противном случае у России останется серьезный рычаг для влияния на Молдову», - добавил Паэт.

По мнению Паэта, ЕС должен также увеличить импортные квоты на сельхозпродукцию из Молдовы, обеспечив ей тем самым лучший доступ на рынок ЕС. Это также помогло бы уменьшить экономическую зависимость Молдовы от России. По оценке Паэта, важно также, чтобы ЕС дал бы позитивный ответ на ходатайство Молдовы о получении статуса страны-кандидата в ЕС. «Только в этом случае могут начаться переговоры о присоединении страны к ЕС», - пояснил Паэт.

В ходе визита евродепутаты встретились также с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым, членами парламентских комиссий.

В пятницу евродепутаты побывали на пограничном пункте Паланка и посетили расположенный поблизости центр приема беженцев.

Как сообщил Паэт, Молдова на сегодня приняла уже более 300 000 беженцев из Украины, из них на территории страны остались 100 000, большую часть из них приняли в свои дома и семьи сами молдоване.

«Пропорционально Молдова стала одним из крупнейших центров по приему беженцев, но именно поэтому Молдова нуждается и в финансовой помощи от ЕС», - подчеркнул Паэт.