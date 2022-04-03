Хыбемяги: почему вы молчите, президент Кальюлайд?

«Кажется, не может быть более подходящего времени, чем яростно бороться за права детей, женщин и подростков, живущих в Украине под бомбардировками России, привлекать внимание к военным преступлениям России и убийствам маньяка с окровавленными руками Путина», — отметил Хыбемяги в публикации в социальной сети, говоря о президенте Кальюлайд как о назначенном Генеральным секретарем ООН защитнике прав женщин, детей и подростков.

Кальюлайд открыла в пятницу, 1 апреля, фотовыставку по Украине в Кадриорге. Также 23 марта фонд президента Кальюлайд объявил о пожертвовании в размере 100 000 евро в поддержку украинских СМИ.

Однако, по словам Хыбемяги, нынешней деятельности президента было недостаточно. «Одобряю, но это просто деньги. А две (!) недели назад она говорила об Украине в специальной выпуске Delfi. Мало!» — прокомментировал он.

Для Хыбемяги остается непонятным, почему Кальюлайд не выступала на публике во время войны в качестве представителя Эстонии или ООН.