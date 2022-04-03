Галерея ⟩ В Табивере загорелся ангар, густой дым мешает движению поездов

Из-за густого черного дыма была ограничена видимость поездов, курсирующих по находящейся рядом железной дороге. На момент прибытия спасателей огонь вырвался из середины здания и ангар обрушился посередине. Спасателям также пришлось извлечь из ангара газовые баллоны. Опасности для людей и хозяйственных построек нет. Работы по тушению еще продолжаются.

«Ужасное облако дыма, мы ездили туда в народный дом, чтобы посмотреть театральной представление», — сказал Малле Эльвет из Тарту, которая находилась недалеко от места происшествия. По ее словам, дым стоял перед народным домом. «Невообразимый столб дыма, потом вспыхнул огонь и были резкие звука хруста, как будто что-то трескалось. На месте было черное облако», — рассказала она.