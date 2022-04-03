Бешкина: в случае новых волн беженцев речь пойдет об эвакуационных местах

"Более 11 000 беженцев в Таллинне... Последний раз, когда мы проверяли, на порталах было 1000 предложений о квартирах", – рассказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

"Если мы говорим о проживании, то в случае новых волн беженцев речь пойдет об эвакуационных местах. Размещение в торговых центрах, в больших залах, школы и складные кровати", – констатировала Бешкина.