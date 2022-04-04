Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго

Теперь вопрос в том, какой будет реакция ЕС на свидетельства мировых СМИ и правозащитников о преступлениях против мирного населения: ускорить принятие почти согласованного пакета и объявить о нем уже в понедельник-вторник или решиться на более серьезные меры, несмотря на то, что они угрожают благосостоянию и спокойствию Европы.

Западные СМИ пишут, что консенсуса пока нет. Восточная Европа, прежде всего Польша и страны Балтии, требуют решительных мер, однако против эмбарго и даже частичного отказа от нефти и газа из России выступает небольшая группа стран во главе с Германией - промышленным мотором и главным потребителем энергоресурсов в ЕС.

Для введения санкций требуется единодушие всех 27 стран Евросоюза - второй экономики мира с населением более 450 млн человек. Это - хорошие новости для Путина, у которого в ЕС есть сочувствующие и зависимые от российского газа партнеры, прежде всего, Венгрия, Италия и Австрия.

Когда ждать смягчения санкций? Очень не скоро

Но это и плохие новости, поскольку для снятия санкций также потребуется единогласное решение всех 27 государств. Каждое - от Нидерландов до Эстонии - придется убедить в том, что виновные наказаны, а Кремль полностью лишился инструментов вмешательства во внутренние дела, подкупа, кибератак и прямой военной агрессии.

Пока что они даже не заикаются об отмене санкций.

Терминал сжиженного газа "Независимость" в Клайпеде. Вот так встречали первый газовоз в 2014 году Фото: AFP

Санкции очень эффективны, согласились в конце прошлой неделе премьер Италии Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц и договорились по телефону, что надо бы их поддерживать. Другие выступают жестче.

«Мы не видим никаких признаков искреннего стремления России к успеху на переговорах. Поэтому о намерениях кремлевского режима мы должны судить по делам, а не по заявлениям», - сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Ее поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Обе потребовали ужесточить санкции против России. А польский премьер Матеуш Моравецкий прямо призвал отказаться от закупки нефти и газа в России.

«Санкции введены ради восстановления мира в Украине, а не для успокоения совести в Европе. Санкции призваны остановить Путина. И если этого не случилось, значит, они недостаточно жесткие», - написал он.

«Я повторяю требование к Европейскому совету: конфисковать активы российских олигархов и государства. И решительно отказаться от российских энергоносителей».

Надежды на деэскалацию и скорое послабление санкций убивает опыт предыдущих попыток Запада поставить Путина в угол за плохое поведение. О нем напомнил недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Мы предлагали Путину варианты выхода из тупика с сохранением лица на протяжении нескольких месяцев перед агрессией и даже после того, как он пошел на агрессию. К огромному сожалению всякий раз вместо того, чтобы принять предложение, он жал на газ», - рассказывал Блинкен на недавнем брифинге.

Условия для снятия санкций, как их описал глава Госдепа США, будут созданы нескоро.

«Санкции введены не навсегда. Это лишь инструмент достижения цели, и когда она будет достигнута, они уйдут в прошлое. И я очень надеюсь, что война будет окончена, Путин остановит агрессию - и тогда санкции в какой-то момент будут сняты», - сказал Блинкен и описал, что именно должно быть сделано для этого:

«Окончание войны, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

На это уйдет много времени, предупредил его начальник Джо Байден в ходе европейского визита.

«Нужно посмотреть правде в глаза: эту битву не выиграть ни в ближайшие дни, ни даже за месяцы. Надо подготовиться к долгой схватке», - сказал американский президент на прошлой неделе.

Его ближайший союзник на континенте, Великобритания, позже уточнила, что перемирия будет недостаточно, Россия должна исправиться и больше так не делать.

«Соглашения о прекращении огня будет недостаточно, - привела слова британского премьера Бориса Джонсона его пресс-служба. - Необходимо усилить давление на Путина как экономически, так и посредством военной помощи (Украине), чтобы добиться полной смены курса России».

Аналогичные условия озвучил госсекретарь Блинкен.