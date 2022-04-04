Юлле Мадизе принесет должностную присягу

15 декабря прошлого года Рийгикогу утвердил Юлле Мадис на посту канцлера юстиции на второй срок. Ее кандидатуру тайным голосованием поддержали 63 депутата, против было 18 голосов, а один член Рийгикогу воздержался.

Канцлер юстиции назначается Рийгикогу по предложению президента сроком на семь лет.

16 ноября президент Эстонии Алар Карис предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе. В предложении, направленном парламенту, глава государства подчеркнул, что Юлле Мадизе, достойно выполнявшая обязанности канцлера юстиции в течение последних семи лет, - это юрист с сильным академическим опытом и опытом продолжительной работы в сфере государственной администрации.