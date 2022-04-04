В понедельник, 4 апреля, избранная на второй срок канцлер юстиции Юлле Мадизе принесет перед Рийгикогу должностную присягу.
Юлле Мадизе принесет должностную присягу
15 декабря прошлого года Рийгикогу утвердил Юлле Мадис на посту канцлера юстиции на второй срок. Ее кандидатуру тайным голосованием поддержали 63 депутата, против было 18 голосов, а один член Рийгикогу воздержался.
Канцлер юстиции назначается Рийгикогу по предложению президента сроком на семь лет.
16 ноября президент Эстонии Алар Карис предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе. В предложении, направленном парламенту, глава государства подчеркнул, что Юлле Мадизе, достойно выполнявшая обязанности канцлера юстиции в течение последних семи лет, - это юрист с сильным академическим опытом и опытом продолжительной работы в сфере государственной администрации.
Юлле Мадизе руководила отделом общественного права Министерства юстиции и секретариатом Конституционной комиссии Рийгикогу, работала главным контролером в Госконтроле, а также консультировала президента по правовым вопросам. Она принимала участие в составлении комментированных изданий Конституции Эстонии, а в 2012 году являлась главным редактором издания.