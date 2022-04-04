С понедельника во многих помещениях в Литве отменят обязательное ношение масок, но делать это все же рекомендуется.
В Литве отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях
Маски остаются обязательными только в лечебно-профилактических учреждениях и общественном транспорте.
Кроме того, с понедельника до пяти дней сокращается срок изоляции больных COVID-19.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис принял такое решение с учетом эпидемиологической ситуации и снижения нагрузки на сектор здравоохранения.
Министерство отмечает, что сокращение срока изоляции связано с учетом свойства преобладающего варианта коронавируса, обладающего более коротким инкубационным периодом.
Решение о необходимости более длительной изоляции принимает врач после оценки состояния здоровья пациента.
«Хотя ношение масок не будет обязательным, оно по-прежнему рекомендуется в крытых пространствах, где нельзя поддерживать безопасное расстояние, с плохой вентиляцией или при большом скоплении людей», — говорится в заявлении министерства.
Использование масок в медицинских учреждениях, учреждениях по уходу и опеки, в общественном транспорте по-прежнему будет обязательным.