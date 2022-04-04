Цены на нефть поднимаются после резкого недельного падения

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жесткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть и стратегических резервов, с целью ограничения роста цен.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Таллинну в понедельник составляет $104,6 за баррель, что на $0,21 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,3%), до $104,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,36 за баррель, что на $0,09 (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов упала на $1,01 (1%), до $99,27 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

"Кажется, решение Штатов о высвобождении нефти из стратегического резерва переломило ралли на нефтяном рынке", - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.