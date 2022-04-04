В братской могиле на Киевщине нашли тело украинского футболиста

Футболист был убит российскими оккупантами вместе с его родителями. Их тела также были обнаружены в этой могиле. Его мама Ольга Сухенко была старостой села Мотыжин, а отец Игорь Сухенко президентом местного футбольного клуба "Колос".

В общей сложности в братской могиле обнаружили трупы около тридцати замученных граждан Украины.

Отмечается, что семья Сухенко до последнего оставалась в оккупированном селе и помогала односельчанам, в том числе лекарствам и продуктам. 23 марта российские оккупанты похитили Ольгу и Игоря Сухенко, а впоследствии вернулись и за Александром. До сих пор их судьба была неизвестна.