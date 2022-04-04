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В братской могиле на Киевщине нашли тело украинского футболиста

rus.postimees.ee
В братской могиле на Киевщине нашли тело украинского футболиста
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Александр Сухенко.
Александр Сухенко. Фото: Postimees

В лесу возле Мотыжина (Бучанский район) было обнаружено тело бывшего футболиста клуба Второй лиги "Чайка" Александра Сухенко. Об этом сообщает Киево-Святошинский футбол в Facebook.

Футболист был убит российскими оккупантами вместе с его родителями. Их тела также были обнаружены в этой могиле. Его мама Ольга Сухенко была старостой села Мотыжин, а отец Игорь Сухенко президентом местного футбольного клуба "Колос".

В общей сложности в братской могиле обнаружили трупы около тридцати замученных граждан Украины.

Отмечается, что семья Сухенко до последнего оставалась в оккупированном селе и помогала односельчанам, в том числе лекарствам и продуктам. 23 марта российские оккупанты похитили Ольгу и Игоря Сухенко, а впоследствии вернулись и за Александром. До сих пор их судьба была неизвестна.

Во Второй лиге чемпионата Украины в составе "Чайки" (Петропавловская Борщаговка) 25-летний Сухенко сыграл 21 матч и забил 3 гола. Также Сухенко играл за футбольные клубы "Сокол" (Михайловка) и "Кудровку" (Ирпень).ю

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