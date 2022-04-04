Независимый профсоюз моряков Эстонии проведет пикеты перед Рийгикогу

Профсоюз отметил, что он требует от парламента отозвать проект поправок к Законам об иностранцах, о высшем образовании и учебных пособиях. «Мы недовольны тем, что упомянутые законопроекты обсуждаются в нарушение традиций и этичного поведения без привлечения представителей моряков», - подчеркивается в пресс-релизе EMSA.

По оценке профсоюза, если эти поправки обретут силу закона, моряки из третьих стран смогут без ограничений занимать рабочие места эстонских моряков. Особенное неудовольствие EMSA вызывает намерение авторов поправок сделать доступ иностранной рабочей силы на рынок труда в Эстонии еще более гибким.

«Все это происходит в ситуации, когда как государство, так и социальные партнеры в один голос утверждают, что на самом деле в Эстонии нет реального обзора численности нелегальной рабочей силы в стране, а также того, сколько на самом деле часов работают люди на основании нынешних требований о средней зарплате», - подчеркнул профсоюз моряков.