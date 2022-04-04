Соперницей Каи Канепи на турнире в США станет Шелби Роджерс

До этого турнира спортсменки уже встречались дважды. В первый раз они играли друг против друга в 2014 году на турнире Контрексвилла, тогда со счетом 6:1, 6:2 победила Канепи. Второй раз встреча состоялась в 2021 году в Дубае, тогда победила Роджерс (7:6 (4), 6:2).

Третья встреча теннисисток пройдет в ночь на среду (по эстонскому времени). 29-летняя Роджерс ни разу не выигрывала турниров WTA, по состоянию на январь текущего года ее место в мировой турнирной таблице 36-е.