Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета совместно с министрами и представителями компетентных учреждений обсудит возможности Эстонии предоставления Украине дополнительной помощи, например продуктов питания и медицинского оборудования. В заседании примут участие представители правительства Украины.
Спецкомиссия обсудит возможности Эстонии предоставить Украине дополнительную помощь
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия хочет получить информацию о дополнительных возможностях Эстонии предоставить помощь Украине, а также о том, дополнительное сотрудничество какого плана необходимо на уровне ЕС для помощи Украине. «Эстония отправила в Украину военную и гуманитарную помощь, большой вклад внесли добровольцы. Всего народ Эстонии, государство и частный сектор предоставили Украине гуманитарной помощи на сумму в 11 миллионов евро. Однако помощь все еще нужна, поэтому мы хотели бы получить информацию о том, что еще Эстония могла бы сделать для Украины, какие у нас есть планы и что мы должны предложить сделать другим государствам», – сказал Рейнсалу.
По словам председателя комиссии, информацию предоставят штаб гуманитарной помощи Украине, созданный при Министерстве иностранных дел, а также Центр запасов Эстонии и Красный Крест Эстонии. Цель, в числе прочего, – обсудить, можно ли в некоторой степени предоставить помощь Украине за счет запасов Эстонии.
На заседание приглашены министр обороны Калле Лаанет, министр здоровья и труда Танель Кийк, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, а также представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства иностранных дел, Центра запасов Эстонии, Союза городов и волостей Эстонии, Красного Креста Эстонии, MTÜ Slava Ukraini, Государственного контроля и правительства Украины.
Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Видеозаписи заседаний можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.