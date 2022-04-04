Спецкомиссия обсудит возможности Эстонии предоставить Украине дополнительную помощь

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия хочет получить информацию о дополнительных возможностях Эстонии предоставить помощь Украине, а также о том, дополнительное сотрудничество какого плана необходимо на уровне ЕС для помощи Украине. «Эстония отправила в Украину военную и гуманитарную помощь, большой вклад внесли добровольцы. Всего народ Эстонии, государство и частный сектор предоставили Украине гуманитарной помощи на сумму в 11 миллионов евро. Однако помощь все еще нужна, поэтому мы хотели бы получить информацию о том, что еще Эстония могла бы сделать для Украины, какие у нас есть планы и что мы должны предложить сделать другим государствам», – сказал Рейнсалу.