Он подтвердил диагноз в голландском телешоу, объяснив, что долгое время держал болезнь в секрете от своих игроков, сообщает "Чемпионат". Рассказывая о проблеме со здоровьем, ван Гаал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака простаты, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объявил, что борется с раком
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объявил, что борется с раком
Несмотря на болезнь, ван Гаалу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гаал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.
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