Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объявил, что борется с раком

Несмотря на болезнь, ван Гаалу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гаал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.