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Таллинн проводит исследование об уменьшении влияния жары

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Таллинн проводит исследование об уменьшении влияния жары
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Таллинн проводит исследование об уменьшении влияния жары.
Таллинн проводит исследование об уменьшении влияния жары. Фото: Peeter Langovits

Таллинн участвует в международном проекте, цель которого – разработать эффективный пакет мер для адаптирования к участившимся периодам жаркой погоды в связи с изменением климата. Исследование проводится в Вяйке-Ыйсмяэ.

Таллиннская горуправа представила на утверждение в горсобрание проект решения, согласно которому Таллинн участвует в длящемся до 2026 года проекте «Способы снижения влияния климатических изменений - KNOWING», который финансируется в ходе рамочной программы ЕС в области науки и инноваций «Горизонт-2020».

«Мы хотим снизить риски, вызываемые жаркой погодой, и увеличить способность горожан справляться с ней. В программе картографирование и поиск эффективных способов адаптации к жаре, которые можно было бы впоследствии с успехом реализовать, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Действующие на территории Вяйке-Ыйсмяэ, где проходит исследование, методы снижения влияния жары могут быть применены и в других схожих районах с сопоставимыми условиями, таких как Мустамяэ и Ласнамяэ, где большая площадь имеет твердое покрытие и доля потенциально страдающей от жары части населения сопоставима по количеству».

Проект основывается на исследовании т.н. островов тепла в Таллинне, которое проводилось в 2014, 2018 и 2021 гг. В рамках анализа картографируются и описываются необходимые меры, применение которых будет эффективно в нашей среде при адаптации к жаркой погоде и которые по окончании проекта можно было бы эффективно претворять в жизнь.

Цель всего проекта – разработать шкалу оценивания взаимовлияния мер адаптации и климатических стратегий, что затрагивает энергию, мобильность, использование земельных участков и зданий, чтобы найти самые эффективные комбинации мер для регионов-образцов. На основании регионов-образцов будут смоделированы с применением искусственного интеллекта конкретные стратегии адаптации, будет зарегистрировано совместное влияние мер и оценено их влияние с привлечением задействованной аффилированной группы.

В проекте, которым руководит Австрийский Технологический институт, задействованы 19 сторон, в том числе муниципалитет Гранольерс в автономном регионе Каталония в Испании, Неаполь в Италии и округ Аренсберг в Германии, а также университеты, научные учреждения, центры инноваций и недоходные объединения.

Проект выполняет цели Таллиннской климатической программы, одна из основных – улучшить способность справляться с влиянием климатических изменений и с вызванными ими рисками. Один из крупнейших рисков, согласно климатической программе, это участившиеся волны жары. Подтверждением этому служит прошлое лето, когда в июле жара и сопутствующие факторы привели к росту смертности.

Проект финансируется в ходе рамочной программы научных исследований и инноваций ЕС «Горизонт-2020». Европейская Комиссия приняла решение финансировать проект в январе этого года. Общая стоимость проекта в Таллинне составляет 54 500 евро, эту сумму покрывает внешняя поддержка. Согласно переданному в горсобрание проекту, Таллинн согласится совершить бридж-финансирование проекта в 2024-2026 гг. на сумму 32 700 евро, что впоследствии будет компенсировано городу. Со стороны Таллинна участие в проекте курирует Центр компетенций по внешним проектам Центра стратегического управления Таллинна.

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