Даниил Медведев в шаге от титула первой ракетки мира

Немец Александр Зверев обошёл испанца Рафаэля Надаля и стал третьим. Россиянин Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место, пропустив норвежца Каспера Рууда, дошедшего до финала турнира в Майами. Испанец Карлос Алькарас, выигравший турнир, поднялся с 16-го на 11-е место. Карен Хачанов поднялся на 24-е место, Аслан Карацев — на 31-е.