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Число новых случаев заражения COVID-19 в Эстонии за неделю снизилось на 25%

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Число новых случаев заражения COVID-19 в Эстонии за неделю снизилось на 25%
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Больница.
Больница. Фото: Madis Veltman

Число выявляемых случаев заражения COVID-19 снижается в Эстонии восьмую неделю подряд.

С 28 марта по 3 апреля были выявлены 6998 новых случаев заражения коронавирусом - на 25% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 9334 человека, пишет ERR.

Число госпитализированных с коронавирусом пациентов также продолжает снижаться. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 289 человек - на 60 меньше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 1228 случаев на 100 000 населения, снизившись на 19% по сравнению с ситуацией на конец предшествовавшей недели.

С учетом улучшающейся эпидемиологической ситуации, правительство приняло решение отменить с конца прошлой недели требования к обязательному ношению масок.

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