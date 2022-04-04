Число новых случаев заражения COVID-19 в Эстонии за неделю снизилось на 25%

С 28 марта по 3 апреля были выявлены 6998 новых случаев заражения коронавирусом - на 25% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 9334 человека, пишет ERR.

Число госпитализированных с коронавирусом пациентов также продолжает снижаться. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 289 человек - на 60 меньше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 1228 случаев на 100 000 населения, снизившись на 19% по сравнению с ситуацией на конец предшествовавшей недели.