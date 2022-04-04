Миллиард долларов в казну – спасибо Ф1

«Как губернатор я сосредоточен на экономике, и экономическое влияние «Формулы-1» на сообщество будет громадным. Мы ожидаем, что ради гонки в город приедут 170 тысяч человек, которые забронируют 400 тысяч ночей в гостиницах. Прямое экономическое влияние «Ф-1» приблизится к полумиллиарду долларов, а непрямое превысит миллиард. Мы невероятно этим гордимся. Никто не устраивает такие вечеринки, как в Лас-Вегасе. Не могу выразить, насколько я благодарен исполнительному директору «Либерти Медиа» Грэгу Маффею и руководителю «Ф-1» Стефано Доменикали. Мы давно вели переговоры, они несколько раз прилетали из Европы, чтобы обсудить вопрос здесь, я благодарю их за это», – заявил Сайсолак.