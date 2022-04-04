Как в кино: своими фантастическими рассказами аферист выманил у людей десятки тысяч евро

Схема работы Кайдиса всегда выглядит одинаково. Он знакомится с человеком, рассказывает необыкновенные истории о службе во французском Иностранном легионе, о своем бизнесе, о путешествиях - и буквально за несколько дней проскальзывает в жизнь человека, а затем просит взаймы.