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Как в кино: своими фантастическими рассказами аферист выманил у людей десятки тысяч евро

Кертту Кирьянен
, Репортер
Как в кино: своими фантастическими рассказами аферист выманил у людей десятки тысяч евро
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Elu nagu filmis.
Elu nagu filmis. Фото: Artur Kuus

Неоднократная ложь о смерти отца, опухоли головного мозга и других невероятных несчастных случаях — с помощью этих приемов Кайдо Кайдис за несколько лет выманил у людей почти 70 000 евро, пишет Postimees.

Схема работы Кайдиса всегда выглядит одинаково. Он знакомится с человеком, рассказывает необыкновенные истории о службе во французском Иностранном легионе, о своем бизнесе, о путешествиях - и буквально за несколько дней проскальзывает в жизнь человека, а затем просит взаймы.

Небольшие поначалу суммы вскоре вырастают до тысяч. Затем Кайдис исчезает из поля зрения.

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