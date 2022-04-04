Неоднократная ложь о смерти отца, опухоли головного мозга и других невероятных несчастных случаях — с помощью этих приемов Кайдо Кайдис за несколько лет выманил у людей почти 70 000 евро, пишет Postimees.
Для подписчиков
Как в кино: своими фантастическими рассказами аферист выманил у людей десятки тысяч евро
Как в кино: своими фантастическими рассказами аферист выманил у людей десятки тысяч евро
Схема работы Кайдиса всегда выглядит одинаково. Он знакомится с человеком, рассказывает необыкновенные истории о службе во французском Иностранном легионе, о своем бизнесе, о путешествиях - и буквально за несколько дней проскальзывает в жизнь человека, а затем просит взаймы.