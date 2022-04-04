3 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Туру в Тарту 52-летний мужчина пытался расплатиться фальшивой купюрой номиналом 50 евро, пишет Tartu Postimees.
Таксист хотел заплатить за стеклоомыватель фальшивыми деньгами
Таксист хотел заплатить за стеклоомыватель фальшивыми деньгами
Таксист объяснил патрульным, отреагировавшим на сообщение, что получил банкноту от клиента.
Банкнота была взята на хранение, детали и происхождение банкноты будут выяснены полицией в ходе уголовного производства.
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