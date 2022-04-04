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Таксист хотел заплатить за стеклоомыватель фальшивыми деньгами

Йенс Раавик
Таксист хотел заплатить за стеклоомыватель фальшивыми деньгами
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Tartus üritati maksta valerahaga. Foto on illustratiivne.
Tartus üritati maksta valerahaga. Foto on illustratiivne. Фото: Politsei

3 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Туру в Тарту 52-летний мужчина пытался расплатиться фальшивой купюрой номиналом 50 евро, пишет Tartu Postimees.

Таксист объяснил патрульным, отреагировавшим на сообщение, что получил банкноту от клиента.

Банкнота была взята на хранение, детали и происхождение банкноты будут выяснены полицией в ходе уголовного производства.

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