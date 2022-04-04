Российский канал прервал трансляцию топ-матча Бундеслиги из-за кадров в поддержку Украины

В России болельщики не смогли посмотреть этот поединок полностью, поскольку трансляция была прервана в самом начале. На 13-й минуте комментатор Игорь Кытманов сообщил, что показ матча не продолжится, и попросил прощения у зрителей.

"К сожалению, мы должны прервать нашу трансляцию по независимым от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдает это правило", - сказал Кытманов.

Как оказалось, причиной по которой трансляция была прервана стало то, что во время трансляции в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и лозунгами против войны, развязанной Россией на территории Украины.