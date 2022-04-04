2 апреля в рамках 28-го тура чемпионата Германии по футболу встретичались "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг", сообщает Unian. Это был центральный матч этого тура, победу в нем со счетом 4:1 одержали гости.
Российский канал прервал трансляцию топ-матча Бундеслиги из-за кадров в поддержку Украины
В России болельщики не смогли посмотреть этот поединок полностью, поскольку трансляция была прервана в самом начале. На 13-й минуте комментатор Игорь Кытманов сообщил, что показ матча не продолжится, и попросил прощения у зрителей.
"К сожалению, мы должны прервать нашу трансляцию по независимым от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдает это правило", - сказал Кытманов.
Как оказалось, причиной по которой трансляция была прервана стало то, что во время трансляции в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и лозунгами против войны, развязанной Россией на территории Украины.
Отмечается, что российские телеканалы и сервисы уже не первый раз прибегают к подобным методам. Ранее они подменяли кадры из официальных трансляций матчей, где игроки и болельщики осуждали военное вторжение России в Украину.