60-летний житель Магдебурга, судя по всему, с лета 2021 года сделал около 90 прививок от коронавируса SARS-CoV-2 в различных центрах вакцинации федеральной земли Саксония, пишет DW.
В Германии возбудили дело против мужчины, привившегося от ковида без малого 90 раз
Как сообщило информагентство dpa со ссылкой на официального представителя уголовной полиции, теперь в отношении него ведется расследование по подозрению в подделке документов и незаконной выдаче сертификатов о вакцинации.
Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание в одном из центров вакцинации Дрездена. Сотрудники Немецкого Красного Креста (DRK) уведомили другие центры вакцинации о необычном посетителе и попросили их подключить полицию, если мужчина придет прививаться и к ним. В начале марта 2022 года его узнали сотрудники центра вакцинации города Айленбург.
Прививки разными вакцинами
По данным полиции, мужчина неизменно регистрировался, используя свои настоящие имя и адрес. Судя по базе данных пациентов саксонских центров вакцинации, в общей сложности ему сделали 87 уколов, причем различными вакцинами.
В жилище пациента полиция обнаружила множество пустых паспортов вакцинации. Предположительно, мужчина каждый раз менял их обложки, указывая там разные имена владельцев. Таким образом, номер партии вакцины всегда был настоящим.