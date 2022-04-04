В Германии завели дело на мужчину, привившегося почти 90 раз от Covid-19

Как сообщило информагентство dpa со ссылкой на официального представителя уголовной полиции, теперь в отношении него ведется расследование по подозрению в подделке документов и незаконной выдаче сертификатов о вакцинации.

Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание в одном из центров вакцинации Дрездена. Сотрудники Немецкого Красного Креста (DRK) уведомили другие центры вакцинации о необычном посетителе и попросили их подключить полицию, если мужчина придет прививаться и к ним. В начале марта 2022 года его узнали сотрудники центра вакцинации города Айленбург.

Прививки разными вакцинами

По данным полиции, мужчина неизменно регистрировался, используя свои настоящие имя и адрес. Судя по базе данных пациентов саксонских центров вакцинации, в общей сложности ему сделали 87 уколов, причем различными вакцинами.