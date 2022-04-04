Коронавирус подтвержден у 427 жителей Эстонии, один человек скончался

По состоянию на утро 4 апреля в больницах находится 305 пациентов с коронавирусом. Из них 129 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 74 человека, или 57,4% не были вакцинированы, а 55, или 42,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни, из которых в десяти случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 14 пациентов с симптомами COVID-19. Скончался один человек с коронавирусом, который был вакцинирован: 73-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 69 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 71 невакцинированных в день.