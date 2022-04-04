Кая Каллас вместе с бизнес-делегацией посетит Норвегию с официальным визитом

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония и Норвегия стоят перед лицом общих вызовов как в сфере безопасности, так и в энергетике. «В изменившейся ситуации с безопасностью мы должны обеспечить оборону нашего региона и продолжить совместную работу над тем, чтобы военная агрессия обошлась России как можно дороже», - сказала премьер-министр Каллас.

Премьер-министр также отметила, что нужно найти возможности, как развивать сферу энергетики более экологично и жизнеспособно в долгосрочной перспективе. «Учась на опыте друг друга и ища новые пути сотрудничества, мы сможем делать более разумный выбор, что, в свою очередь, поможет нам в конце концов обеспечить свою энергетическую безопасность и лучшие цены на энергоносители. А также то, что наша окружающая среда будет чище и лучше сохранится», - сказала Каллас.

Во вторник, 5 апреля, вечером состоится прием, организованный эстонским посольством и объединенным фондом EAS и KredEx, для знакомства эстонских и норвежских предпринимателей.

В среду, 6 апреля, у премьер-министра Каи Каллас состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. В фокусе встречи – отношения Эстонии и Норвегии, агрессия России против Украины и изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе, а также энергетическая безопасность и сотрудничество в сфере энергетики.

Премьер-министр Каллас встретится также со спикером норвежского парламента Масудом Гараххани, членами партаментской комиссии по внешней политике и безопасности и примет участие в круглом столе, организованном Норвежским институтом оборонных исследований.

Также премьер-министр Каллас откроет проходящий в рамках визита эстонско-норвежский семинар по сотрудничеству в сфере энергетики, посетит норвежские предприятия Aker Offshore Wind и Equinor и ознакомится с работой станции по переработке отходов Fortum Oslo Varme.