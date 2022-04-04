Yandex: аргументация запрета на ведение деятельности вызывает недоумение

Об этом в переданном в понедельник BNS комментарии сообщил пресс-секретарь Yandex Go Эрез Вега-Кадочи.

«Официальное постановление о блокировке и ее формальных причинах пока не опубликовано. О решении правительства мы узнали из СМИ. До этого претензий к сервису не было», - пишет официальный представитель компании в Эстонии.

«Мы не согласны с блокировкой, а ее публичная аргументация вызывает недоумение. Когда появится официальный документ, оставляем за собой право оспаривать решение всеми доступными способами», - сообщает предприятие.

«Еще раз подчеркнем, что сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии», - напомнили в фирме.

Как отмечается в пресс-релизе, российский законопроект, на который ссылаются эстонские власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. «Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться исключительно на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России», - подчеркивается в пресс-релизе.

Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены только через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex, подчеркнуло предприятие. «Taxi BV и только в рамках установленных международных процедур. Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом SOC2/3», - заявил представитель компании.

Правительство Эстонии в четверг на прошлой неделе утвердило внутригосударственные санкции в отношении Yandex NV, запретив деятельность предприятия в Эстонии. Санкции должны вступить в силу 11 дней спустя.

По словам премьер-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии. «Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex», - сказала она.

По ее словам, важной причиной введения санкций является недавнее решение России, согласно которому Yandex должен передавать собранные им персональные данные спецслужбам.

«Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для использования приложения Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии», — пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

Как сообщил на прошлой неделе rus.postimees, в качестве санкций на Yandex NV будет наложено ограничение на предоставление услуг и предоставление возможности предоставления услуги в Эстонии. Это означает, что Yandex NV запрещено оказывать услуги по таксоизвозу и посреднические услуги в Эстонии, а также запрещается позволять Yandex прямо или косвенно предоставлять упомянутые услуги.

В результате введения санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксоизвоза Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы. В целях реализации ограничений и повышения осведомленности Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уведомит владельцев разрешений на перевозку такси о государственных санкциях через регистр экономической деятельности.

Интернет-провайдеры также должны ограничить доступ к связанным с таксоизвозом сайтам и приложениям Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и перестать предлагать обновления приложений.

В конце прошлой недели таллиннские таксисты собрались у здания суперминистерства в знак протеста против запрета службы таксоизвоза Yandex Go, сообщил rus.postimees.