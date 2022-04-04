Производители дров прогнозируют: рост цен продлится до осени

Кайус Касо, член правления OÜ Kaigerli, которое снабжает людей дровами в основном в волости Кадрина, заявил, что достаточно оглянуться на полтора месяца назад, чтобы сравнить цены.

«В середине февраля мы начали продавать сырую ольху по 45 евро, сейчас минимальная цена 60 евро. Я думаю, что через неделю она будет 65 евро», — сказал он.

«Ольха — дерево с наименьшей отопительной ценностью. Не знаю, почему ее хотят, но она быстро сохнет: люди покупают весной, а осенью уже могут топить. Тем, у кого есть возможность сушить дольше, стоило бы, наверное, покупать больше смешанных дров, где есть клен, ясень, черемуха и ива, потому что их отопительная ценность выше».

По словам Касо, примерно столько же, сколько ольха, стоят и хвойные деревья, но большого спроса на них нет.

«Березы у меня на продажу нет, но я слышал, что за кубометр ее просят 80 евро», — добавил Касо.

По словам предпринимателя из волости Кадрина, разница в цене между сырой и высушенной древесиной составляет около двадцати евро.

«Делайте, что хотите, но сухая ддревесина усыхает на десять процентов. Кроме того, ее нужно где-то складировать для сушки», — пояснил он.

Семейный бизнес Кайюса Касо закупает сырье, пригодное для печного отопления, как у Центра управления государственными лесами, так и у некоторых крупных лесных компаний.

«Сейчас начинается основной сезон, когда люди хотят запастись теплом, а дров просто нет», — сказал предприниматель, добавив, что это вызывает некоторое беспокойство у покупателей.

«Проблема началась еще в прошлом году. Честно говоря, народ в панике...» — сказал Касо.

Он прогнозирует, что ралли цен пойдет на убыль лишь в конце года: «Не думаю, что ситуация будет совсем уж безумной, полагаю, что уже предстоящей осенью она успокоится».

Тармо Ярвамяги, член правления компании Haluproff, занимающейся производством дров в деревне Райгу волости Вяйке-Маарья, напомнил, что в начале сезона в прошлом году их компания брала 35 евро за кубометр необработанной серой ольхи. Осень закончилась на отметке в 42 евро, а сезон этого года начался в январе с ценой 45 евро.

В конце прошлой недели Haluproff продавал ольху серую по 65 евро, но Ярвамяги предположил, что летом цена, вероятно, будет на 20 евро выше.

"За 70 евро точно перешагнет. Конечно, никто не умеет такое прогнозировать, но я думаю, что это вопрос месяцев. Раньше я бы не подумал, что будет дороже 60 евро, но если кубометр столько стоит, то невозможно продавать его дешевле, чем закупаешь", - сказал он.

Тармо Ярвамяги заявил, что сейчас, когда экономика начала творить серьезные трюки, повышение цен составило пять и десять евро.

«Это был более или менее вопрос недель: прошла неделя, и подорожало на пять евро, еще неделя - и снова на пять евро. Шла гонка с производителями пеллет и энергии: кто больше заплатил, тот и получил дрова. Поэтому такая цена», — сказал он, добавив, что если производители дров вообще захотят продолжать работу, им неизбежно придется платить более высокую цену поставщикам.

По словам бизнесмена, в их компанию также поступают звонки от пенсионеров, которые волнуются о том, что будет дальше.

«Люди боятся замерзнуть зимой, потому что им не хватает пенсий, чтобы накупить дров, — сказал он. — Если в прошлом году еще можно было быть хорошим человеком для клиента, то в этом году возникнет противоположное ощущение, потому что плохой тот, кто приносит такие новости».

Ярвамяги признал, что с каждым днем ​​добывать сырье становится все труднее. Haluprof не имеет больших запасов, и дверь для поставщиков всегда открыта.

«Все, что есть, нужно забрать как можно быстрее. У всех нехватка материалов. Летом она будет еще сильнее, потому что будет перерыв в вырубке», — отметил он.

Ярвамяги признал, что украинская война, которая закрыла для Эстонии российский и белорусский рынки древесины, играет свою роль в тяжелом положении дровяного бизнеса.