Украинец Алексей Новиков стал сильнейшим человеком Европы

"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим. Мы сильнейшие, запомните это. Мы будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо. Я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина - это действительно лучшая страна. Не хочу негде жить, кроме Украины. Слава Украине! Этот праздник прошел очень весело и здорово, но сейчас в Украине война. Пожалуйста, сделайте это для меня. Почтите минутой молчания всех погибших", - сказал Новиков.

Добавим, что в начале марта Алексей Новиков занял второе место на соревнованиях в США и выиграл 100 тысяч долларов. Все заработанные средства стронгмен пожертвовал на помощь ВСУ.

Алексей Новиков: достижения

В 2020-м выиграл титул самого сильного человека мира, повторив рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса.

Он также установил рекорд соревнования в тяге - 537,5 кг - и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man. ​

Четыре раза подряд (2016-2019) Новиков получал титул "Самого сильного человека Украины".