Дороги будут ремонтировать быстрее: внесенная в Waze информация о выбоинах будет сразу поступать коммунальным службам

По словам руководителя AS Teede Tehnokeskus Тайво Мёлля, весной на дорогах неизбежно образуется больше выбоин, и людям следует отмечать их в приложении Waze.

«Дорожным службам требуется время, чтобы весной обозначить состояние оттаявших дорог, но, если люди сами будут сообщать нам о выбоинах и ямах, эта информация будет поступать напрямую через нашу информационную систему, и дорожные службы смогут быстро приступить к ликвидации наиболее крупных из них. Таким образом улучшится качество и безопасность наших дорог и улиц», — сказал Мёлль.

«В настоящее время мы передаем дорожным службам полученную через Waze информацию о выбоинах на государственных шоссе. Для того, чтобы информация собиралась и распространялась по всей Эстонии, местные самоуправления должны корректно вводить данные в дорожный регистр. К сожалению, сейчас данные часто являются неполными или устаревшими. Своевременно обновляемый дорожный регистр поможет местным самоуправлениям пользоваться современными решениями по управлению и обслуживанию дорог, что, в конечном итог, позволит сократить расходы», — добавил Мёлль.

По словам Тайво Мёлля, в Waze имеет смысл вносить и другую дорожную информацию предупреждающего характера, например, о скользком дорожном покрытии, плохой видимости и об авариях, потому что эти сообщения также автоматически поступают другим пользователям, соответствующим учреждениям и дорожным службам.