С апреля к работе в качестве исполнительного директора и председателя правления Rail Baltic Estonia приступил Анвар Салометс, до этого занимавший пост технического руководителя компании. Вторым членом правления наблюдательный совет Rail Baltic Estonia назначил финансового директора компании Таави Лая.
У Rail Baltic Estonia сменился руководитель
«Проект Rail Baltic вступает в фазу строительства крупных объектов, и совет реализовал план по увеличению состава правления до двух человек», — сказал председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюйсвек.
По словам Салометса, кризисы последних лет и месяцев привнесли некоторую неопределенность в строительный сектор, но крупнейший инфраструктурный проект в странах Балтии все еще находится в стадии реализации, и движение там может открыться в конце этого десятилетия.
Салометс имеет степень магистра транспортной техники механического факультета Таллиннского технического университета и до 2018 года, когда он стал техническим руководителем Rail Baltic Estonia, работал в Eesti Raudtee, Департаменте технического надзора и железнодорожной инспекции.
Бывший председатель правления Rail Baltic Eesti Тыну Грюнберг с 1 апреля возглавил центр обработки данных Greenergy Data Centers, создание которого финансировалось инвестиционным фондом Kolme Mere. Одним из инвесторов фонда также является Эстонское государство.