У Rail Baltic Estonia сменился руководитель

«Проект Rail Baltic вступает в фазу строительства крупных объектов, и совет реализовал план по увеличению состава правления до двух человек», — сказал председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюйсвек.

По словам Салометса, кризисы последних лет и месяцев привнесли некоторую неопределенность в строительный сектор, но крупнейший инфраструктурный проект в странах Балтии все еще находится в стадии реализации, и движение там может открыться в конце этого десятилетия.

Салометс имеет степень магистра транспортной техники механического факультета Таллиннского технического университета и до 2018 года, когда он стал техническим руководителем Rail Baltic Estonia, работал в Eesti Raudtee, Департаменте технического надзора и железнодорожной инспекции.