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У Rail Baltic Estonia сменился руководитель

rus.postimees.ee
У Rail Baltic Estonia сменился руководитель
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Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets
Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets Фото: Rail Baltica

С апреля к работе в качестве исполнительного директора и председателя правления Rail Baltic Estonia приступил Анвар Салометс, до этого занимавший пост технического руководителя компании. Вторым членом правления наблюдательный совет Rail Baltic Estonia назначил финансового директора компании Таави Лая.

«Проект Rail Baltic вступает в фазу строительства крупных объектов, и совет реализовал план по увеличению состава правления до двух человек», — сказал председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюйсвек.

По словам Салометса, кризисы последних лет и месяцев привнесли некоторую неопределенность в строительный сектор, но крупнейший инфраструктурный проект в странах Балтии все еще находится в стадии реализации, и движение там может открыться в конце этого десятилетия.

Салометс имеет степень магистра транспортной техники механического факультета Таллиннского технического университета и до 2018 года, когда он стал техническим руководителем Rail Baltic Estonia, работал в Eesti Raudtee, Департаменте технического надзора и железнодорожной инспекции.

Бывший председатель правления Rail Baltic Eesti Тыну Грюнберг с 1 апреля возглавил центр обработки данных Greenergy Data Centers, создание которого финансировалось инвестиционным фондом Kolme Mere. Одним из инвесторов фонда также является Эстонское государство.

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