Гарантия Toyota продлена до 10 лет

По словам руководителя отдела послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, речь идет о продлении гарантии за счет обслуживания, что дает возможность клиенту каждый раз продлевать гарантию Toyota, когда автомобиль обслуживается в авторизированной автомастерской Toyota. Программа распространяется на все автомобили возрастом менее 10 лет и пробегом менее 185 000 км.

Аасала добавил, что длительность программы Toyota Relax эквивалентна условиям платной гарантии Toyota Extracare, которая может быть продлена на срок до двух лет, но, в отличие от Extracare, Toyota Relax бесплатна для клиентов.

Гарантия на автомобиль автоматически продлевается до следующего планового технического обслуживания, которое в большинстве случаев составляет один год или 15 000 км пробега. Однако, если автомобиль не обслуживался у официального дилера Toyota в течение 12 месяцев или 15 000 км пробега, срок гарантии истекает через месяц после обслуживания

Новая программа гарантии обеспечивает защиту почти всех электрических, электронных и механических частей и полностью покрывает как стоимость запасных частей, так и затраты на осуществление ремонтных работ.

Однако гарантия не распространяется на расходники (например, тормозные колодки, шины, лампы), на различные компоненты обслуживания и отделку кузова и салона, а также на неоригинальные запчасти и услугу автопомощи.

Гарантия также не распространяется на дефекты, проявившиеся во время технического обслуживания, если автомобиль прошел перед этим последнее обслуживание не в авторизованной автомастерской или если обнаруженные ранее дефекты так и не были устранены.

Toyota Relax предназначена для обычных автомобилей и поэтому не распространяется на автомобили, используемые для специальных целей (например, ралли, служба такси, краткосрочная аренда и т. д.). У Toyota есть отдельное гарантийное решение для защиты аккумулятора гибридного или электромобиля, которое не является частью предложения Relax.