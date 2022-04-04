С 1 апреля владельцам Toyota в Эстонии и странах Балтии доступно новое гарантийное решение Toyota Relax, которое продлевает срок гарантии автомобиля до 10 лет. Предложение такой долгосрочной гарантии является первым и уникальным на европейском рынке, сообщил автодилер Amserv.
Гарантия Toyota продлена до 10 лет
По словам руководителя отдела послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, речь идет о продлении гарантии за счет обслуживания, что дает возможность клиенту каждый раз продлевать гарантию Toyota, когда автомобиль обслуживается в авторизированной автомастерской Toyota. Программа распространяется на все автомобили возрастом менее 10 лет и пробегом менее 185 000 км.
Аасала добавил, что длительность программы Toyota Relax эквивалентна условиям платной гарантии Toyota Extracare, которая может быть продлена на срок до двух лет, но, в отличие от Extracare, Toyota Relax бесплатна для клиентов.
Гарантия на автомобиль автоматически продлевается до следующего планового технического обслуживания, которое в большинстве случаев составляет один год или 15 000 км пробега. Однако, если автомобиль не обслуживался у официального дилера Toyota в течение 12 месяцев или 15 000 км пробега, срок гарантии истекает через месяц после обслуживания
Новая программа гарантии обеспечивает защиту почти всех электрических, электронных и механических частей и полностью покрывает как стоимость запасных частей, так и затраты на осуществление ремонтных работ.
Однако гарантия не распространяется на расходники (например, тормозные колодки, шины, лампы), на различные компоненты обслуживания и отделку кузова и салона, а также на неоригинальные запчасти и услугу автопомощи.
Гарантия также не распространяется на дефекты, проявившиеся во время технического обслуживания, если автомобиль прошел перед этим последнее обслуживание не в авторизованной автомастерской или если обнаруженные ранее дефекты так и не были устранены.
Toyota Relax предназначена для обычных автомобилей и поэтому не распространяется на автомобили, используемые для специальных целей (например, ралли, служба такси, краткосрочная аренда и т. д.). У Toyota есть отдельное гарантийное решение для защиты аккумулятора гибридного или электромобиля, которое не является частью предложения Relax.