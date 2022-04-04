Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания НАТО назвал альянс "главной мировой угрозой" и посоветовал его членам помнить, что Россия наблюдает за ними из космоса.
"Мы за вами наблюдаем": глава "Роскосмоса" угрозами поздравил НАТО с днем основания
Об этом он написал в Telegram.
В частности, Рогозин напомнил, что 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) подписали Североатлантический Договор и фактически основали НАТО.
"Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, который пережил Вторую мировую войну. Я хотел бы, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята мы за вами наблюдаем. Имейте в виду", - написал он.
К своей публикации Рогозин прикрепил якобы космический снимок штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником "Ресурс-П".