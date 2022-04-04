"Мы за вами наблюдаем": глава "Роскосмоса" угрозами поздравил НАТО с днем основания

"Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, который пережил Вторую мировую войну. Я хотел бы, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята мы за вами наблюдаем. Имейте в виду", - написал он.