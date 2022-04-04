Фирма российского олигарха из окружения Путина получает в Эстонии миллионные прибыли

Терминал DBT в Мууга, который в 2020 году был признан самым успешным предприятием в Эстонии по версии деловой газеты Äripäev и входит в пятерку крупнейших терминалов Таллиннского порта, в настоящее время беспрепятственно продолжает свою работу, сообщил коммерческий директор Tallinna Sadam Маргус Вихман.

DBT принадлежит глобальному производителю удобрений "Акрон" российского олигарха Вячеслава Кантора, который в 2017 году получил от президента РФ Владимира Путина престижный Орден Почета. Состояние Кантора оценивается в 8,5 млрд долларов и он занимает 16-е место в списке самых богатых людей России, а также фигурировал в составленном в 2018 году американским минфином "списке Путина", в который вошли более 200 высокопоставленных чиновников и олигархов, добившихся успеха в период правления Путина и считающиеся близкими к нему лицами.