Latvijas gāze: расчет за российский газ в рублях возможен

В сообщении отмечается, что, возможно, такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим.

Представители компании отмечают, что

у Latvijas gāze заключен долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года с российской компанией "Газпром", который предусматривает расчеты в евро.

В соответствии с изменениями с 1 апреля 2022 года расчеты за поставки природного газа, которые осуществляются "Газпромом" согласно внешнеторговым договорам ряду зарубежных стран, осуществляются только в российских рублях.

В настоящее время Latvijas gāze продолжает углубленно анализировать предложенные способы расчетов и с юридической точки зрения, и с точки зрения бизнес-интересов компании.

Как указал руководитель Latvijas gāze Айгар Калвитис, запасов природного газа в хранилище достаточно, чтобы компания выполняла обязательства перед домашними хозяйствами и другими клиентами.

"Решение не перекачивать газ по трубопроводам в апреле было принято с учетом исторически высокой цены газа, что привело бы к несоразмерно высокой цене продажи природного газа нашим клиентам", - пояснил Калвитис.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает, что с 1 апреля оплата за поставки газа в страны, которые Россия считает недружественными, принимается только в рублях.

Западные страны ранее заявили, что такое требование является нарушением договоров, поэтому они не собираются платить за российский газ в рублях.

Руководитель оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid Улдис Барисс ранее сообщил, что с апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России. В настоящее время поставки осуществляются с Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского подземного газохранилища.

Оборот концерна Latvijas gāze в 2021 году, по предварительным данным, составил 583,342 млн евро, прибыль - 3,2 млн евро.