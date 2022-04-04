Tere AS отправило первую партию своей молочной продукции в Израиль

«Экспортировать надо туда, куда можно, а не куда хочется», - отметил в переданном BNS пресс-релизе председатель правления Tere AS Юло Кивине. По его словам, в Израиле Эстонию воспринимают больше как одну из Северных стран, откуда поступают молочные продукты самого высокого качества.