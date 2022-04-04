Молочное предприятие Tere AS отправило в Израиль первую партию поддонов со своей продукцией, в ближайшее время предполагается увеличить поток экспорта в этом направлении.
Tere AS отправило первую партию своей молочной продукции в Израиль
Tere AS отправило первую партию своей молочной продукции в Израиль
«Экспортировать надо туда, куда можно, а не куда хочется», - отметил в переданном BNS пресс-релизе председатель правления Tere AS Юло Кивине. По его словам, в Израиле Эстонию воспринимают больше как одну из Северных стран, откуда поступают молочные продукты самого высокого качества.
«Экспорт молочной продукции в основном все же привязан к определенному региону, поскольку это скоропортящаяся продукция. В то же время, определенный ассортимент обладает очень большим экспортным потенциалом, в частности, сливочное масло», - пояснил Кивине.