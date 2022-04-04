Тюрьма и прокуратура поддерживают условно-досрочное освобождение лидера ОПГ

Суд примет решение по вопросу об условно-досрочном освобождении 67-летнего Окунева и его переводе под электронный надзор 11 апреля, сообщила BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Окунев, отбывающий срок с февраля 2019 года, в марте 2020 года пошел на соглашение с госпрокуратурой по вопросу о наказании.

В соответствии с соглашением, шестилетний срок заключения Окунева отсчитывается от его задержания, 19 февраля 2019 года.

У Окунева конфисковали полученное преступным путем имущество на сумму более 700 000 евро. В том числе он лишился коллекции золотых монет стоимостью 320 000 евро, внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью 44 000 евро и найденных у него при обыске 106 000 евро.

Он также должен был уплатить государству 233 000 евро. В качестве залога были арестованы его дом в Суурупи и ценная коллекция икон.

На соглашение с госпрокуратурой пошел также входивший во внутренний круг группировки 47-летний Сергей Попов, которого приговорили к трем годам заключения условно.

Госпрокуратура обвинила Геннадия Окунева в организации преступной группировки, кроме него обвинения предъявили еще 11 причастных к группировке. Всего же обвинение выдвинуто 14-и людям.

Окружной прокурор Кати Рейтсак ранее сообщила, что обвиняемый Геннадий Окунев занимал позицию криминального авторитета в Эстонии еще с начала 1990-х годов.

«В ходе криминального расследования было установлено, что Геннадий создал преступную группировку в 2013 году, чтобы совершать наркопреступления и преступления против собственности, а также предлагать членам группировки и другим преступникам «защиту» или, как говорится, крышевать. Чтобы получать доход, сохранять позиции группировки и находить источники финансирования, члены группировки занимались вымогательством, мошенничеством и другими направленными против личности преступлениями», – сказала прокурор.

Собранные доказательства, по словам прокурора, дают основания полагать, что в группировке была внутренняя иерархия и воровская касса (общак), с помощью которой поддерживалась деятельность группировки, а также обеспечивалась защита ее членам и «партнерам», пока некоторые ее члены сидели в тюрьме.