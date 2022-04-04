Россия приостановит действие соглашений с рядом стран Европы об упрощенной выдаче виз

В частности, приостанавливается ряд пунктов соглашений между РФ и европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза, и аналогичных соглашений между Россией и Норвегией, Россией и Данией, Россией и Исландией, Россией и Швейцарией, а также между РФ и Княжеством Лихтенштейн.

Министерству иностранных дел РФ поручено направить в представительства этих государств соответствующие уведомления.