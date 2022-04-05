Во саду ли в огороде: пикировка рассады - дело нужное и важное

Сейчас все садоводы озабочены выращиванием рассады. Рассадой для цветов мы будем заниматься в середине апреля, а сегодня разберемся, что происходит с нашей рассадой овощных культур.

В Эстонии высаживать рассаду в грунт можно только тогда, когда температурные условия будут подходящими и растениям не повредят возвратные заморозки, да и холодная почва не нанесет вреда. Судя по погоде за окном, это время наступит еще не скоро.

Садоводы-любители уже вовсю выращивают рассаду: как правило, рассада помидоров уже хорошо развивается и ждет высадки в парник, под пленку. Не отстают томаты, баклажаны, перцы.

Самое время использовать подкормки. Это фосфат калия, калиевая селитра, кальциевая селитра, в нашем клубе есть очень хорошие удобрения для подкормки рассады. Пора приступать и к пикировке.

Пикировка рассады: польза

При выполнении пикировки отпадает необходимость в прореживании всходов.

После проведения пикировки рассады остаются лишь здоровые и крепкие сеянцы: слабые, больные и недоразвитые выбраковываются.

Распикированная рассада имеет развитую корневую систему, быстрее и легче приживается и в итоге дает более высокий урожай.

Большая масса растений, как овощных, так и декоративных, хорошо переносят правильно выполненную пикировку. Но есть ряд культур, которые не рекомендуется тревожить, так как их корневая система достаточно болезненно реагирует даже на легкое вмешательство и хотя сеянец не гибнет после такой процедуры, он начинает заметно отставать в развитии от своих собратьев.

К культурам, которые плохо переносят пикировку, можно отнести кабачки, огурцы, тыкву – их рекомендуется сразу высевать на постоянном месте или выращивать в торфяных горшочках, а потом в них же размещать на грядке. Хотя находятся огородники, которые пикируют даже эти растения. А вот распространенная дачная культура – томаты, наоборот, в результате правильно выполненной пикировки наращивают мощную корневую систему и сильные, развитые кусты.

Когда у рассады сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и укорачивают его на треть.

Выкапывать сеянцы из ящика удобнее всего чайной ложкой – так максимально сохраняются корни.

Корень можно укоротить разными способами. Например, прищипнуть его пальцами – это самый простой вариант. Но не всегда удается ухватить тонкий корешок. Другой способ – отрезать его ножницами. Либо положить корень на разделочную доску и подрезать ножом. Еще вариант – прищипнуть пинцетом. Разницы нет никакой, тут все зависит от удобства: как вам больше нравится, так и делайте.

После пикировки остаток корня полезно опустить в золу, чтобы ранка припудрилась – это предохранит сеянец от грибных болезней.

После пикировки рассаду высаживают в емкость побольше.

Источники: homester.com.ua, kp.ru