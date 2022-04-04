Утечка данных: раскрыты адреса российских силовиков и квартиры любовницы Путина

«Яндекс.еда» - дочерняя компания крупнейшей российской технологической компании «Яндекс» - сообщила об утечке данных 1 марта, обвинив одного из своих бывших сотрудников в «нечестной деятельности». Тогда «Яндекс» сообщил, что утечка не содержала данных пользователей для входа в систему.

Однако на сегодняшний день ясно, что данные, внесенные пользователями в приложение «Яндекс.Еда», все-таки подверглись утечке: имена, телефоны, адреса, а также инструкции, данные курьеру, все это было выложено в сеть.

Журналисты-расследовати Bellingcat использовали утечку базы данных для идентификации российских силовиков, например, исследовались сходства с делом об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Журналисты сравнили ранее собранные ими телефонные номера с теми, что были слиты из базы данных «Яндекс.Еда». В итоге журналисты установили имя человека, который контактировал с ФСБ для планирования отравления Навального. Bellingcat сообщает, что идентифицированное лицо также использовало свой рабочий адрес электронной почты для регистрации в приложении «Яндекс», что убедило расследователей в том, что человек не использовал псевдоним в приложении.

Журналисты Bellingcat также искали в утекшей базе данных информацию о номерах телефонов лиц, причастных к ГРУ и Службе внешней разведки (СВР) России. В результате был идентифицирован некий Евгений, который, по данным Bellingcat, ранее контактировал с высокопоставленным офицером ГРУ Андреем Ильченко и заказывал еду в здание, относящееся к МИД России.

Однако утекшие в сеть данные касались не только силовиков. Российский политик и сторонник Навального Любовь Соболь заявила в Twitter, что утечка также предоставила новую информацию о бывшей любовнице президента России Владимира Путина и их предполагаемой «тайной» дочери.

«Благодаря утечке базы данных «Яндекса» найдена еще одна квартира бывшей любовницы Путина Светланы Кривоногих», — написал Соболь. С этого адреса их дочь Луиза Розова заказывала себе еду. Квартира площадью 400 квадратных метров, стоимостью около 170 миллионов рублей (1,85 миллиона евро — ред.)», — написала Соболь в Twitter.