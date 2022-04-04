Чиновники сектора велоспорта ужесточают правила для спортсменов-трансгендеров

Трансгендерная велосипедистка Эмили Бриджес должна была соревноваться с Лорой Кенни в Национальном чемпионате в прошлые выходные, но ее участие было аннулировано со стороны Международного союза велосипедистов (UCI), несмотря на то, что у нее имелось разрешение от организации British Cycling.

После разгоревшейся вокруг Бриджес полемики боссы велоспорта решили провести экстренные переговоры с другими крупными спортивными организациями для того, чтобы ввести более строгие правила в отношении трансгендерных атлетов, участвующих в женских соревнованиях.

Международный союз велосипедистов, являющийся всемирным руководящим органом велоспорта, запретил Бриджес участвовать в гонках на национальном чемпионате против олимпийской легенды Лауры Кенни. Организация вмешалась, несмотря на то, что British Cycling объявил, что Бриджес может свободно участвовать в соревнованиях, поскольку она снизила свой тестостерон до необходимого уровня.