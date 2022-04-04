В Таллинне для временного расселения беженцев будет использоваться пассажирское судно

Руководитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Керт Валдару пояснил, что в связи с началом туристического сезона, отели заранее забронированы, поэтому необходимо переселение военных беженцев.

«Наше сотрудничество с отелями было очень хорошим, и их быстрое реагирование в расселении военных беженцев было большой помощью для государства. Так как у отелей больше нет возможности заселять всех людей на 30-дневный срок, мы ищем для них возможности постоянного жилья, а также будем использовать для временного расселения пассажирское судно. Военные беженцы могут рассчитывать на то, что при необходимости государство обеспечит их крышей над головой - по возможности, и в столице, и в других точках Эстонии. Каким будет конкретное место временного проживания, зависит от региона, но во всех местах расселения есть теплая комната, возможность помыться и место, где можно пообедать с семьей», - заверил Валдару.

«Для нас очень важно, чтобы семьи с детьми при первой возможности нашли постоянное жилье и могли начать планировать свою дальнейшую жизнь: найти для детей детский сад и школу, а также место работы. Гораздо сложнее это сделать проживая в отеле, когда у человека нет уверенности, сможет ли он остаться в этом же регионе на долго. Поэтому мы ежедневно находимся в поисках постоянного жилья, в том числе и за пределами столицы. Также мы следим за тем, чтобы поблизости предлагаемого жилья были и школы, детские сады и места работы», - объяснил Валдару.

Департамента социального страхования заключит договор с компанией Tallink для того, чтобы начиная с 7 апреля для временного расселения людей можно было использовать пассажирское судно MS Isabelle. Оно вмещает 2100 человек и постоянно стоит в порту, что означает то, что людям будет проще решать свои повседневные жизненные вопросы, например ходатайствовать о получении временной защиты или встать на учет в Кассе по безработице. Также, когда люди находятся в одном месте, легче информировать их по вопросам предоставления необходимых услуг.

Оповещение людей, которых в ближайшие дни непосредственно коснется переселение, начнется сегодня. С каждым человеком свяжутся персонально и объяснят, куда его переселяют, в том числе дадут ему информацию по поводу находящихся поблизости школ и детских садов, а также возможной работы, врачебной помощи, магазинов и т.д. Также людям дадут более подробную информацию по поводу нового места проживания и времени переселения.

Дополнительно в каждом месте временного проживания на тему переселения будут организованы инфочасы. «Мы должны проинформировать каждого человека о том, что необходимость переселения может возникнуть в любом месте временного расселения, и коснуться это может каждого военного беженца. Мы обратились в места расселения с просьбой сообщать в дальнейшем о необходимости освобождения комнат Департаменту социального страхования не менее чем за две недели, однако мы не можем гарантировать, что в каком-то случае информация о необходимости выселения не будет передана за более короткое время. Конечно, мы задаемся целью проинформировать людей как можно раньше», - сказал Валдару.