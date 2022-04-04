Требование маски в самолете отменили многие европейские авиакомпании

4 апреля SAS отменила требование маски на всех своих рейсах, кроме маршрутов в США, Китай и Италию. Требование Wizz Air носить маски на таллиннском маршруте было упразднено в связи с истечением срока действия действовавшего до сих пор в Эстонии обязательства носить маску.

Однако специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте сказала, что многие авиакомпании по-прежнему требуют носить маску на борту самолета, и требования также могут варьироваться в зависимости от маршрута полета.

«В аэропорту работники проверяют требования, которые применяются к пункту назначения с вылетом из Таллинна, но если пассажир меняет пункт назначения, например, пересаживается на другой рейс, правила также могут измениться. Поэтому важно, чтобы пассажиры до прибытия в аэропорт ознакомились с мерами предосторожности и требуемыми на борту самолета средствами индивидуальной защиты», — сказала Калласте.