Центр тревоги отныне будет направлять помощь исходя из новых принципов

30 марта Центр тревоги ввел новые критерии оценки риска при отправке помощи. Основная цель новой системы — еще быстрее и точнее, чем раньше, определять потребности людей в помощи.

В действовавшем до сих пор опроснике процедуры приема сообщения об экстренной помощи в определенном порядке содержались вопросы с ответами «да» или «нет», и исходя из этих ответов определялся приоритет выезда скорой помощи (D, C, B, A или совет). Для того, чтобы узнать о проблеме, нужно было задать ряд обязательных вопросов, некоторые из которых отнимали довольно много времени, и только после этого к нуждающемуся могла быть отправлена ​​скорая помощь.

Новый опросник, основанный на критериях, позволяет использовать открытые вопросы. Звонящий открыто говорит о своих опасениях, и исходя из этого организатор спасения задает более подробные вопросы и выясняет необходимость помощи. На основе звонка ищется определенный критерий, основанием для которого является медицинский симптом или событие.

При обнаружении подходящего критерия из 37 типовых случаев, немедленно оповещается скорая помощь и отправляется необходимая помощь. Описанные симптомы или проблема и механизмы травмы рассматриваются одновременно. Типовые случаи относятся к контрольному списку, составленному по жизненно важным функциям (сознание, дыхательные пути, дыхание, кровообращение). Наиболее острые проблемы со здоровьем находятся в начале списка, а менее опасные — в конце.

Проблемы, не требующие вмешательства скорой помощи, будут перенаправлены на горячую линию семейных врачей 1220, выдается рекомендация проконсультироваться с семейным врачом или звонящий получит инструкции по телефону.

«Первые дни работы с новыми оценками рисков прошли гладко. Организаторы спасения Центра тревоги уже несколько месяцев практикуют их применение и чувствуют себя уверенно. Новые организаторы спасательных операций уже проходят обучение на основе новых оценок угроз», — сказала медицинский эксперт группы 112 Пилле Саар.

На службу скорой помощи приходится 64 процента событий, регистрируемых Центром тревоги. Таким образом, по данным центра, это один из важнейших партнеров, помощь которого начинается с номера 112. Инициатива внедрения новых оценок рисков исходит именно от сотрудников скорой помощи.

Руководитель Эстонского союза скорой помощи Лилиан Ляэтс подчеркнула, что цель – как можно скорее оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Ресурс скорой помощи должен использоваться там, где он больше всего нужен. «Мы готовы к тому, что, как и в случае с любым новым делом, потребуется время для работы над новыми оценками рисков. По прошествии первых нескольких месяцев мы увидим, нужно ли адаптировать новую систему к местным условиям», — сказала Ляэтс.