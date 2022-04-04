Финская таможня задержала направлявшиеся в Россию грузовики: возможно, везли картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи

Финская таможня задержала на границе с Россией машины с картинами из Эрмитажа и Третьяковской галереи, сообщили утром 4 апреля российские СМИ и Telegram-каналы. Новости Yle попросили Финскую таможню подтвердить или опровергнуть информацию о задержании картин.

«Со 2 по 3 апреля Таможня остановила на Ваалимаа три транспортных средства, которые подозреваются в перевозке товаров, попадающих под санкции. Таможня конфисковала товар. Машины направлялись в Россию», – такой ответ прислала пресс-служба финской таможни.

Таможня также сообщила, что было начато предварительное расследование. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил Yle, что таможня не будет предоставлять никакой дополнительной информации сегодня, так как проверка еще не завершена. Представители ведомства пообещали рассказать больше на пресс-конференции 6 апреля.

Петербургское издание "Фонтанка" выяснило, что речь идет о произведениях, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". В Эрмитаже ранее рассказали изданию, что сложности с возвратом картин связаны с логистикой, а не с санкциями.

Эту точку зрения ранее высказывал и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В комментарии "Известиям" он рассказал, что российские власти готовят пути транспортировки произведений искусства из коллекций в других странах. Этому, однако, мешают проблемы в международном авиасообщении, которые возникли из-за военных действий в Украине. Швыдкой допустил, что картины могут вернуться наземным способом. По его данным, картины музеев страны в настоящее время представлены на 27 зарубежных выставках. Швыдкой особо подчеркнул, что сложности связаны исключительно с логистикой.