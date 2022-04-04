МИД Эстонии вызвал посла России

Встретившийся с послом России вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер заявил, что зверства, совершенные Россией, являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности.

«Эстония неоднократно призывала Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, а также немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска из Украины, — сказал Вольмер. — Эстония будет продолжать внимательно следить за событиями в Украине и помогать документировать и расследовать собранные доказательства, чтобы военные преступники предстали перед судом».