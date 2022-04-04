Сегодня, 4 апреля, Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева, чтобы решительно осудить убийства мирных жителей и местных людей российскими вооруженными силами в украинском городе Буча.
МИД Эстонии вызвал посла России
Встретившийся с послом России вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер заявил, что зверства, совершенные Россией, являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности.
«Эстония неоднократно призывала Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, а также немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска из Украины, — сказал Вольмер. — Эстония будет продолжать внимательно следить за событиями в Украине и помогать документировать и расследовать собранные доказательства, чтобы военные преступники предстали перед судом».
Эстония солидарна с Украиной и украинским народом, и будет продолжать поддерживать Украину. Министерство иностранных дел и другие учреждения Эстонии неустанно работают над тем, чтобы Россия не могла продолжать агрессию, политически изолируя агрессора, ужесточая санкции и поддерживая Украину в военном и политическом отношении, сообщает МИД Эстонии в своем пресс-релизе.